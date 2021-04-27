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Врачи рассказали о действенном способе восстановления потерянного после коронавируса обоняния

Егор Левин
18:00 27.04.2021
На основании имеющихся практических сведений исследователи приходят к выводу, что потерю обоняния следует начинать восстанавливать с тренировок, а не с применения гормонов.
Врачи рассказали о действенном способе восстановления потерянного после коронавируса обоняния
© Фото: imagebroker, Benjamin Redeleit, Globallookpress
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Группа медицинских специалистов сделала неожиданное предложение по теме лечения потери обоняния вследствие заболевания коронавирусом. Медики заявили, что имеет смысл просто попробовать «натренировать» нос заново вместо того, чтобы использовать какие-либо сильнодействующие медицинские препараты.

Предполагается, что ежедневное вдыхание по меньшей мере четырех разных ароматов постепенно, но эффективно восстановит потерянный нюх без нежелательных побочных эффектов. Данная рекомендация при этом обоснована систематическим наблюдением и анализом полученных фактических данных.

Ранее для лечения обоняния в большинстве случаев использовались кортикостероиды - гормоны надпочечников, не обладающие прогестогенной, андрогенной или эстрогенной активностью и обладающие глюкокортикоидной или минералокортикоидной. «Обучение» же восприятию запахов - более фактически обоснованный способ заставить нос вновь выполнять свои природные функции.

Данные, полученные в течение 2020 года в ходе изучения способов восстановления обонятельной функции, показали, что тренировки действительно действенны и следует рекомендовать их первоочередно, как метод, более других основанный на практически полученных доказательствах. При этом уже следующее исследование, проведенное в начале 2021 года с участием 1 363 пациентов с коронавирусом, показало, что 95% из них восстанавливали нюх в течение полугода после начала тренировок. Результаты опытов приводятся на портале Science Alert.

Основываясь на имеющихся данных, ученые присоединяются к мнению о том, что потерю обоняния следует начинать восстанавливать с тренировок, а не с применения гормонов.

«Цель тренировок - помочь выздоровлению на основании нейропластичности - способности мозга реорганизовываться для компенсации изменений в организме или травм», - говорится в тексте.

Традиционно подобное обучение можно разделить на несколько этапов - запахи гвоздики, розы, пиона и эвкалипта. Но фактически на практике можно выбрать и совершенно другие запахи, а эффект будет тот же. К примеру, сконцентрироваться на запахе кофе и одновременно вспомнить его. Менять запахи рекомендуется каждые 12 недель.

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