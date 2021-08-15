В Роскосмосе исключили вероятность «земного» происхождения дыры в корпусе «Союза»

В Роскосмосе исключили вероятность того, что дыра в обшивке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году была просверлена на Земле. Итоги тщательного расследования прокомментировал глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», - написал он в Twitter.

Отвечая на вопрос о возможной причастности к появлению отверстия американской астронавтки Серены Ауньон-Чэнселлор Рогоин подчеркнул, что у российской стороны нет и не было к ней претензий.

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», - добавил Рогозин.

Ранее помощник главы NASA Кэти Лидерс отвергла предположения о психологических и медицинских проблемах у астронавтов США, которые могли побудить их просверлить отверстие в корпусе космического корабля.