В России разработали способ очистки орбиты от космического мусора

Российские ученые разработали новый метод очистки орбит от космического мусора при помощи модульного комплекса. Об этом сказано в материалах Федерального института промышленной собственности.

Отмечается, что изобретение относится к космической технике. Оно также может быть применено для сведения космических аппаратов с орбиты, инспекции, контроля их на орбите.

По словам ученых, предположительно, на орбиту будет выводиться модульный космический аппарат. Он состоит из базового блока и модулей автономного маневрирования, которые заблаговременно отделяются от базы.

«В случае отказа базового блока модульного космического аппарата идеология построения комплекса обеспечивает возможности ввода в группу другого аппарата взамен отказавшего», - говорится в материалах, передает ТАСС.

Изобретение, как отмечают ученые, призвано повысить надежность работы и увеличить возможности очистки космоса от антропогенного мусора.

Ранее сообщалось, что российскую станцию обнаружения космического мусора разместят в ЮАР.

Комплекс может обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отраженному от них солнечному свету.