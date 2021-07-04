Российскую станцию обнаружения космического мусора разместят в ЮАР

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в госкорпорацию Роскосмос) и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственной корпорации РФ.

«Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса», - информирует компания.

Роскосмос отмечает, что комплекс может замечать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отраженному от них солнечному свету. Станция в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных объектов, которые создаются для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Первый комплекс находится в Бразилии. До этого Россия в ЮАР установила беззапросную измерительную систему «Сажень-ТМ». Осенью прошлого года генеральный директор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой рассказал РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, однако страна не поменяла своего решения.