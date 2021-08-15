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В Роспотребнадзоре назвали неожиданный способ восстановления легких после COVID-19

Вадим Синицын
01:44 15.08.2021
Особое внимание после COVID-19 следует уделить восстановлению легких, поскольку этот орган страдает от болезни больше остальных.
В Роспотребнадзоре назвали неожиданный способ восстановления легких после COVID-19
© Фото: pixabay
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Для людей, которые перенесли коронавирус, крайне важен период восстановления. Им следует принимать витамин D, соблюдать режим и делать физические упражнения. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Особое внимание после COVID-19 следует уделить восстановлению легких, поскольку этот орган страдает от болезни больше остальных. Для этого эксперт посоветовала петь протяжные народные песни. Этот способ позволит разработать легкие и привести их в порядок.

В контексте питания важно обратить внимание на содержание белка в рационе. Часто переболевшие коронавирусом пациенты теряют мышечную массу, что требует соблюдения полноценного режима питания.

«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», - сказала Омарова в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что постковидный синдром может развиться даже у людей, которые перенесли болезнь в легкой форме. Обычно длительность постковидного синдрома составляет около четырех месяцев. Самые частые проявления – нарушения функций легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом.

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