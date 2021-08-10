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Инфекционист назвал группу риска для постковидного синдрома

Вадим Синицын
04:45 10.08.2021
Главным критерием при развитии постковидного синдрома является иммунитет пациента.
Инфекционист назвал группу риска для постковидного синдрома
© Фото: MOD Russia via Globallookpress
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Постковидный синдром может развиться даже у людей, которые перенесли болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Обычно длительность постковидного синдрома составляет около четырех месяцев. Самые частые проявления – нарушения функций легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом. С подобными симптомами сталкивается до 70% пациентов.

«Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом», - цитирует РИА Новости Позднякова.

Главным критерием при развитии постковидного синдрома является иммунитет пациента. Человек со слабым иммунным ответом получает возможность перенести сам коронавирус легко. Однако слабый иммунный ответ говорит о том, что вирус, пусть и легко перенесенный, будет дольше находиться в организме и способствовать поражению систем и внутренних органов.

Ранее гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов в беседе со «Звездой» заявила, что постковидный синдром может проявляться самыми разными признаками. Симптоматика зависит от того, какие заболевания у человека наблюдались до инфицирования, потому что коронавирус обостряет хронические состояния человека.

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