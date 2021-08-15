Японские СМИ восхитились танком Т-90М «Прорыв»

Журналисты японского издания Yahoo News Japan восхитились модернизированным отечественным танком Т-90М «Прорыв». Авторы отметили его отличную проходимость, повышенную безопасность экипажа и относительную легкость конструкции.

По мнению журналистов, танк кардинально обновился по сравнению с предшественниками, то есть стал более приземистым и малозаметным. А еще он может похвастаться внушительными характеристиками, как отметили японские эксперты.

Журналисты отметили появление принципиально новой башни со 125-мм пушкой, управляемых ракет для уничтожения бронированной техники и вертолетов на расстоянии до 5 км.

Кроме того, автоматизированная система управления огнем и панорамный прицел серьезно повлияли на точность и время подготовки первого выстрела.

По словам японских журналистов, современная электроника быстро отслеживает цели в режиме ведения огня «охотник - стрелок» в тот момент, когда командир ведет разведку независимо от положения башни.

Ранее эксперты в США оценили российский «автомат-амфибию».

По их словам, лишь немногие виды оружия могут функционировать в условиях полного погружения в воду на длительный срок. Эксперты отметили, что предназначенное для боевых действий на суше оружие обычно не демонстрирует аналогичный эффект в водоеме.