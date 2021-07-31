Эксперты в США оценили российский «автомат-амфибию»

У России есть уникальный инновационный «автомат-амфибия», который не теряет своей эффективности под водой. Об этом говорится в материале The National Interest.

Автор статьи пишет, что лишь немногие виды оружия могут функционировать в условиях полного погружения в воду на длительный срок, отмечая, что предназначенное для боевых действий на суше оружие обычно не демонстрирует аналогичный эффект в водоеме. При этом подчеркивается, что российский двухсредный специальный автомат (АДС) прекрасно справляется с перечисленными задачами.

АДС используется в подразделениях военно-морского флота. Данное оружие способно вести огонь одиночными выстрелами, отсечками по три выстрела и в режиме непрерывного огня. Автомат оснащен подствольным гранатометом, предназначенным для применения только на поверхности. Использование АДС позволяет боевым пловцам иметь при себе только один вид оружия, в то время как раньше они были вынуждены брать с собой на задание и подводные, и обычные автоматы.

Ранее журнал The National Interest оценил российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, выразив уверенность, что она может уничтожить любые танки неприятеля.