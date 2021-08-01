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Названы способы навсегда удалить данные со смартфона

Анна Касаткина
05:05 01.08.2021
Особенно осторожными с данными следует быть владельцам смартфонов на системе Android.
Названы способы навсегда удалить данные со смартфона
© Фото: pixabay
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При продаже или утилизации смартфона следует удалить с него все данные, иногда это доступного только с помощью специального программного обеспечения. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Он предупредил, что особенно осторожными следует быть владельцам смартфонов на системе Android, так как файл из гаджета, карты памяти или другого накопителя не всегда сразу удаляются. Перед тем, как стирать фото, документы и прочие файлы необходимо сделать резервную копию, а потом зашифровать данные в меню настроек — опция находится в разделе «Безопасность» или «Приватность», объяснил эксперт агентству «Прайм».

«На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом», — отметил Гриценко.

После этого следует удалить учетные записи Google, убрать карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента.

В случае со смартфонами iPhone необходимо только удалить устройство из приложения «Локатор», сбросить все настройки с удалением контента и проверить, что гаджет больше не числится за владельцем в iCloud, заключил Гриценко.

Ранее эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона до 30 лет.

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