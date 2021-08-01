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Пловчиха Ефимова не выступит в финале ОИ в Токио

Роман Захаров
03:49 01.08.2021
Юлию Ефимову заменила дебютантка Игр - 16-летняя Евгения Чикунова.
Пловчиха Ефимова не выступит в финале ОИ в Токио
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на Олимпийских играх к Токио. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление национальной сборной.

Ефимову заменила дебютантка Игр Евгения Чикунова. Ранее 16-летняя спортсменка стала четвертой в финале на дистанции 100 метров брассом, Юлия Ефимова - пятой.

Сейчас состав команды выглядит следующим образом: Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль).

Ранее россиянин Евгений Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро в рамках того состязания тоже ушло в актив российской сборной: с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников.

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