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Эксперт назвал лучший способ плавания для похудения

Виктория Ивашечкина
03:15 15.08.2021
По словам Антона Лосева, для достижения нужного эффекта лучше, чтобы между занятиями не было больших перерывов.
Эксперт назвал лучший способ плавания для похудения
© Фото: pixabay
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Специалист по физической подготовке Антон Лосев рассказал в интервью радио Sputnik, что плавание является эффективным способом сжигания калорий. 

По словам Лосева, методик похудения с помощью физических нагрузок существует множество. Тренер подчеркнул, что людям, которые уверенно держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно рекомендовать для снижения веса именно этот способ.

«Физически самый тяжелый стиль - баттерфляй, его еще называют дельфин, на него у вас будет больше расход энергии», - уточнил специалист по физической подготовке.

Лосев отметил, что два других распространенных стиля плавания, то есть кроль и брасс, по энергозатратам примерно одинаковы. При этом нужно учитывать, что брасс сложнее по технике.

По словам специалиста, для достижения нужного эффекта лучше, чтобы между занятиями не было больших перерывов.

«Это может быть ежедневное плавание в течение 20-40 минут, может быть три раза в неделю», - пояснил Лосев.

По его мнению, плавать можно где угодно, но если главная цель - похудеть, то предпочтительным местом для этого является бассейн. Лосев уверен, что природные водоемы подходят не так хорошо, особенно море.

«Это чаще всего бассейн, потому что там все четко: есть дорожка, можно плыть туда-обратно и тренироваться», - подчеркнул Лосев.

Ранее американские ученые открыли необычный способ борьбы с лишним весом.

Так, согласно исследованию, это первый в истории способ похудения, в котором задействована иммунная система, а не гормоны.

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