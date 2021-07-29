Ученые открыли необычный способ борьбы с лишним весом

В университете Пенсильвании ученые Медицинской школы сделали неожиданное открытие. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, это первый в истории способ похудения, в котором задействована иммунная система, а не гормоны.

Открытие стало неожиданностью, поскольку изначально специалисты изучали белки, связанные с развитием аллергии.

В ходе эксперимента на грызунах внимание ученых привлек белок TSLP, которые способствовал предотвращению диабета у страдавших от ожирения мышей. Согласно наблюдениям, TLSP снизил восприимчивость к инсулину резко уменьшил массу тела почти в два раза. Ученые выяснили, что белок воздействовал не на мозг животных, а на сальные железы в коже.

В ближайшее время специалисты планируют проверить эффективность методики для человека.

Недавно бывший глава Роспотребнадзора назвал рецепты для похудения шаманством. Он считает, что человек может похудеть только естественным образом, грамотно распределяя свое питание.