Рогозин рассказал о переговорах с NASA о перекрестных полетах
Ранее Билл Нельсон сообщил, что в ходе телефонных переговоров обсудил с главой «Роскосмоса» сотрудничество США и России.
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин совместно с главой NASA Биллом Нельсоном планирует обсудить необходимость перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях на МКС.
«Пока я не вижу необходимости в перекрестных полетах, но мы не исключаем их. Я еще пока не решил. Мы обсудим это с сенатором Нельсоном», - отметил Рогозин, передает РИА Новости.
Накануне Нельсон сообщил, что в ходе телефонных переговоров обсудил с Рогозиным «космическое» сотрудничество США и России.
Ранее Роскосмос предложил помощь США с кораблем Starliner. Соответствующее письменное предложение за подписью директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева было направлено в NASA.