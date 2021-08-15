В стране и мире Рогозин рассказал о переговорах с NASA о перекрестных полетах Виктория Ивашечкина Ранее Билл Нельсон сообщил, что в ходе телефонных переговоров обсудил с главой «Роскосмоса» сотрудничество США и России. © Фото: pixabay Читайте нас на: Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин совместно с главой NASA Биллом Нельсоном планирует обсудить необходимость перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях на МКС. «Пока я не вижу необходимости в перекрестных полетах, но мы не исключаем их. Я еще пока не решил. Мы обсудим это с сенатором Нельсоном», - отметил Рогозин, передает РИА Новости. Накануне Нельсон сообщил, что в ходе телефонных переговоров обсудил с Рогозиным «космическое» сотрудничество США и России. Ранее Роскосмос предложил помощь США с кораблем Starliner. Соответствующее письменное предложение за подписью директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева было направлено в NASA. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика