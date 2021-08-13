Роскосмос предложил помощь США с кораблем Starliner

Госкорпорация «Роскосмос» готова помочь в устранении неисправностей в космическом корабле Starliner. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Уточняется, что соответствующее письменное предложение за подписью директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева было направлено в NASA.

Ранее в Boeing сообщили, что вернули космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях.

29 июля стало известно, что NASA перенесло второй испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) из-за инцидента с нештатным включением двигателей на российском модуле «Наука». Позже запуск Starliner вновь отложили, но теперь по техническим причинам.