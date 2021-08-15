Жителей Крымска попросили подготовиться к эвакуации

Вечером в воскресенье вода вышедшей из берегов реки Баканка дойдет до города Крымска в Краснодарском крае. Соответствующую информацию сообщил глава Крымского района Сергей Лесь, призвав жителей быть бдительными.

Он уточнил, что большой угрозы не ожидается, однако наводнение, вероятно, будет достаточно сильным. Лесь обратился к горожанам с просьбой подготовить самые необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации.

«Будем держать вас в курсе», - обозначил глава района в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней на Кубани оказались подтоплены свыше полутора тысяч домов. Причиной непогоды стал мощный циклон, пришедший в регион в пятницу. В связи с разгулом стихии в нескольких муниципалитетах Краснодарского края был введен режим ЧС.