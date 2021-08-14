Байден направил пять тысяч военных в Афганистан
Накануне Пентагон сообщил о начале переброски допвойск США в Кабул.
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Американский лидер Джо Байден рассказал, что санкционировал размещение до пяти тысяч военных для обеспечения безопасности сокращения дипломатического персонала в Афганистане.
«Я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии», - заявил американский политик.
Ранее Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул.
Штаты планируют временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала.