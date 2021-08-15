На востоке Крыма объявили штормовое предупреждение

На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что часть полуострова накроет град и ливень с возможными последующими подтоплениями.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, непогода накроет восток Крыма в течение часа и продлится до утра следующего дня. Спасатели призвали соблюдать меры предосторожности при непогоде.

«Ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что разгул стихии в Крыму и Краснодарском крае может досрочно завершить туристический сезон. Такой ситуации не исключил президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов. По его словам, есть опасения, что ориентированные на отдых в конце августа туристы могут его не получить.