В Геленджике заработали сирены оповещения о ЧС

Ранее стало известно, что на юге России прогнозируются ливни, град, грозы и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Непогода затронет Сочи, Крым, Ростовскую и Саратовскую область, Ставрополье, Северную Осетию, Адыгею и Кабардино-Балкарию.

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