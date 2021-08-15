В Геленджике заработали сирены оповещения о ЧС
В данном случае извещение говорит об угрозе возможного подтопления.
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В Геленджике включили сирены аварийные сирены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В данном случае извещение говорит об угрозе возможного подтопления. Ситуация сложилась из-за мощных ливней, которые накрыли город.
«В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», - передает ТАСС сообщение городской администрации.
Ранее стало известно, что на юге России прогнозируются ливни, град, грозы и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Непогода затронет Сочи, Крым, Ростовскую и Саратовскую область, Ставрополье, Северную Осетию, Адыгею и Кабардино-Балкарию.