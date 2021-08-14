Небывалые ливни и ураганный ветер: на юг России обрушится непогода

На юге России прогнозируются ливни, град, грозы и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду. Непогода затронет Сочи, Крым, Ростовскую и Саратовскую область, Ставрополье, Северную Осетию, Адыгею и Кабардино-Балкарию.

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Наиболее опасной погодная ситуация будет в Крыму – ожидается, что там выпадет более 50 мм осадков. Над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

Ранее стало известно, что в Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней. За минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков, по прогнозам, в течение суток город может накрыть еще один удар стихии. Власти города-курорта Сочи также предупредил жителей, чьи дома находятся в зонах подтоплений, о возможной эвакуации из-за непогоды, которая ожидается в регионе.