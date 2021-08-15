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Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы

Олеся Степакова
19:09 15.08.2021
Артистка была госпитализирована с пневмонией в середине июня вскоре после концерта.
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
© Фото: maksimartist, instagram
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Отоларинголог-фониатр, вокальный и речевой фонопед Галина Улезько рассказала, сможет ли петь после выхода из затяжной комы певица МакSим.

«Голосовой аппарат это сложная система нейромышечных связей: мозг, голосовые складки, дыхательные пути, диафрагма. Причем с особой уникальной координацией, подобной мелкой моторике. И поражения после ковида могут быть вариативные и многоуровневые», – рассказала медик в интервью «КП».

Улезько подчеркнула, что очень часто в результате болезни человек теряет вес, что сопровождается общей потерей тонуса мышц.

«Или наоборот – при гормональной терапии может увеличиваться масса тела за счет замещения мышечной ткани на жировую. В связи с этим тоже происходит изменение голоса, ведь гортань – гормонозависимый орган», – уточнила врач.

Кроме того, по словам отоларинголога, может появиться сосудистая сетка или другие сосудистые изменения на голосовых складках, так как COVID-19 вызывает поражение капилляров и легких.

«В этом случае исход зависит от объема и отделов поражения, быстроты обращения к врачам и правильности начатой терапии у вокалистов», – отметила Улезько.

В восстановлении после тяжелой болезни участвует целая группа специалистов, помимо профильных врачей, которые всесторонне комплексно возвращают нарушенную функцию, уточнила врач.

«Поскольку певческий голос — это мелкая моторика, в которой задействованы самые тонкие отделы мозга, после ковида начинается формирование новых нейронных связей. Стандартных методов реабилитации в этом случае пока не разработано», –резюмировала медик.

Ранее стало известно, что Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим выписывается после долгого нахождения в больнице. Курс восстановительного лечения исполнительница популярных песен пройдет дома. 

Артистка была госпитализирована в середине июня вскоре после концерта. У нее выявили пневмонию. Ее состояние резко ухудшалось, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому.

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