Мэра Кривого Рога нашли мертвым на пороге дома

Мэра города Кривой Рог Константина Павлова нашли мертвым в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский политик Вадим Рабинович.

По предварительным данным, тело градоначальника нашли на веранде его дома в селе Вольное. Рядом с ним лежало ружье. Гибель мэра также подтвердил губернатор Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко.

«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», – приводит слова Резниченко портал strana.ua.

Других подробностей пока не сообщается. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 46-летний мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире. В истинных причинах смерти чиновника предстоит разобраться оперативникам.