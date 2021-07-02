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СМИ: мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире

Виктория Ивашечкина
11:50 02.07.2021
Утверждается, что на место происшествия выехал коломенский городской прокурор Александр Рубанов.
СМИ: мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире
© Фото: Денис Лебедев, Вконтакте
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СМИ сообщают, что мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в квартире.

Предварительная причина - самоубийство. Других подробностей пока нет.

Также утверждается, что на место происшествия выехали первый заместитель областного прокурора Андрей Ганцев, а также коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Напомним, Денис Лебедев родился в Коломне в 1974 году, окончил местный пединститут. Возглавил городской округ в 2017 году.

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