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Китайский ученый оценил эффективность вакцин против дельта-штамма COVID-19

Анна Касаткина
06:05 01.08.2021
Согласно последним наблюдениям и результатам исследований, защитный эффект вакцин от опасного штамма постепенно снижается.
Китайский ученый оценил эффективность вакцин против дельта-штамма COVID-19
© Фото: pixabay
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Защитный эффект вакцин против штамма коронавируса «дельта» может снижаться, однако они по-прежнему обладают хорошими защитными свойствами. Об этом на пресс-конференции заявили китайские эксперты.

Согласно последним наблюдениям и результатам исследований, защитный эффект вакцин от опасного штамма постепенно снижается.

«Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта "дельта"», — цитирует РИА Новости научного сотрудника Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзяня.

Эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин, в свою очередь, подчеркнул, что ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную защиту от заражения. Однако все новые штаммы, по его словам, находятся в контролируемом диапазоне существующих препаратов против коронавируса.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что существует угроза возникновения новой мутации коронавируса, которая будет еще более опасна, чем дельта-штамм заболевания.

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