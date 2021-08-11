Сосчитать падающие звезды: астроном рассказал, где и как можно наблюдать Персеиды

Для наблюдения за метеорными потоками не нужно никакого специализированного оборудования. Достаточно ясного и темного неба. Об этом «Звезде» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Это частицы межпланетного вещества, которые влетают в нашу атмосферу, нагреваются и сгорают, после чего мы это наблюдаем в виде ярких полосок на небе. Никаких особых условий для наблюдений не нужно. Необходимо ясное небо и желательно, чтобы был открытый горизонт. Можно просто выйти темной ночью, посмотреть на небо и попробовать сосчитать падающие звезды», - сказал Вибе.

Красивое атмосферное явление можно будет наблюдать из любой точки северного полушария в ночь с 12 на 13 августа. Звездное шоу будет особенно активно в 23:00. Персеиды - это метеоры, вылетающие из созвездия Персея каждый год. В ночь на 13 августа москвичи смогут увидеть до 110 метеоров в час.