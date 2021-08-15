Травник рассказал, при каких заболеваниях поможет употребление ромашки

Ромашка аптечная содержит в себе вещество хамазулен, благодаря чему данное растение и имеет ряд целебных свойств. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

«По поводу уникальных, целебных свойств ромашки - это, конечно, в некоторой части, может, действительно так. Потому, что в ромашке содержится хамазулен - это вещество, которое и несет те целебные свойства. Это сильный противовоспалительный эффект, сильный бактерицидный эффект и сильный антиаллергический эффект. Это то, что выделят ромашку на фоне других трав. Но это же вещество содержится и в тысячелистнике обыкновенном, но в ромашке его побольше, поэтому ее чаще используют», - объяснил эксперт.

Он также сообщил, что ромашка аптечная благоприятно сказывается на работе поджелудочной железы, еще ее часто назначают при ряде болезней желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек и бронхов. В то же время травник подчеркнул, что помогает в этих случаях лишь один вид ромашки.

«Что касается самой поджелудочной железы, например, при панкреатитах, то это да, конечно, ромашка снимает спазм, обезболивает, снимает воспаление - это все во благо поджелудочной железе. Плюс легкий желчегонный эффект. Она будет стимулировать выделение панкреатического сока, это тоже важно. В целом, она все равно, как такое желудочно-кишечное растение, которое чаще всего и назначают при различных спазмах, гастритах. То есть это воспаление желудка, панкреатиты, воспаление поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, иногда назначают при болезни почек. При бронхиальных заболеваниях. Она входит, как противовоспалительный компонент, но это все благодаря эфирным маслам, которые содержатся в ромашке, и прежде всего благодаря вот этому уникальному хамазулену. Единственное, что хамазулен содержится только в одной ромашке - ромашке аптечной. А все другие ромашки, которые произрастают у нас, это сходные виды», - поделился знаниями специалист.

Ранее Дмитрий Юровский в беседе со «Звездой» рассказал о многочисленных лекарственных свойствах другого распространенного в нашей стране растения - подорожника.