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Травник рассказал о необычайно полезных свойствах подорожника

Анна Назайкина
18:09 03.06.2021
Это растение отлично подходит для лечения бронхо-легочной, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.
Травник рассказал о необычайно полезных свойствах подорожника
© Фото: bio.brandeis.edu
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У подорожника множество лекарственных свойств, о которых многие люди даже не догадываются. Это растение содержит в своем составе много слизи, флавоноидов, гликозидов, что делает его универсальным средством для лечения разного рода заболеваний. Об этом «Звезде» рассказал травник Дмитрий Юровский.

«Прежде всего это заболевания желудочно-кишечного тракта, так как гликозиды защищают слизистую оболочку желудка. То есть проявляется яркий противовоспалительный эффект, обволакивающий. Защищает слизистую стенки, слизь играет роль защитного компресса», - сказал он.

Поэтому данное растение может помочь людям, страдающим от эрозий и язвенных болезней желудка, отметил эксперт.

«Подорожник очень подходит людям с низкой кислотностью, когда недостаточная функция. Такие люди сразу же ощущают положительный эффект. Хотелось бы отметить и тот факт, что при высокой кислотности подорожник не будет противопоказанием, нужно будет лишь подкорректировать дозу», - заявил травник.

Кроме того, по словам Юровского, подорожник отлично подходит для лечения бронхо-легочной системы. Он обладает ярким противовоспалительным эффектом, так как в нем есть слизь которая защищает слизистую и препятствует проникновению микроорганизмов.

«Самое главное, что при заболеваниях легких подорожник - это одно из немногих растений, которое помогает восстановить функцию реснитчатого эпителия, которые выстланы воздухоносные пути...Когда мы страдаем длительно какими-то заболеваниями легких, у нас постепенно этот слой лысеет и ухудшается функция», - отметил специалист.

Также по словам травника, подорожник помогает улучшать работать иммунной системы. То есть он используется для улучшения фагоцитоза. Иногда подорожник назначают при низком уровне лейкоцитов. Например, так может быть после химиотерапии. Это растение увеличивает их образование.

Если говорить о ранозаживляющих свойствах, то подорожник проявляет бактериостатический эффект, он препятствует микробному осеменению. Это растение проявляет яркий противовоспалительный и регенерирующий эффект.

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