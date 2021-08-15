Политолог объяснил бессмысленность боев за Кабул

Никаких боев за Кабул не будет. Власть в Афганистане окончательно перешла к представителям запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом «Звезде» рассказал политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Все, власть в Афганистане переходит к талибам*. Не думаю что будут бои за Кабул, очевидно, что власть пала. На сегодняшний день принято правильное решение, что не надо эвакуировать наше посольство. Думаю, что это решение было принято благодаря человеку, который хорошо разбирается в афганских делах - Замиру Кабулову. Это правильное решение», - уверен политолог.

Ранее в МИД России сообщили о работе Москвы с международными партнерами по созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация в исламской республике.

*Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ.