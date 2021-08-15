В МИД РФ сообщили о работе Москвы над созывом заседания СБ ООН по Афганистану

Официальная Москва вместе с международными партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются. Встречу соберем, но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее Кабулов сообщил о том, что российское посольство в столице Афганистана работает в спокойном режиме, эвакуация сотрудников не планируется. При этом, дипломаты внимательно наблюдают за развитием событий.