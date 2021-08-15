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Талибы* гарантировали безопасность посольства РФ и других стран в Афганистане

Ян Брацкий
11:56 15.08.2021
Официальная Москва не планирует эвакуацию своих дипломатических работников из Кабула, дипмиссия работает в спокойном режиме.
Талибы* гарантировали безопасность посольства РФ и других стран в Афганистане
© Фото: XinHua, Globallookpress
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Представители запрещенного в России движения «Талибан»* гарантировали безопасность посольства России и других стран в Афганистане. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Тем временем, официальная Москва не планирует эвакуацию своих дипломатических работников из Кабула. Об этом РИА Новости заявили в МИД страны. Дипмиссия работает в спокойном режиме.

«Нет, эвакуация посольства не готовится. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий», - отметил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Между тем, Россия вместе с международными партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Ранее стало известно о начале наступления представителей движения на Кабул. Ситуация в Афганистане резко обострилась после заявлений президента США Джо Бадена о выводе войск с территории страны.

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация.

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