СМИ: глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет
Столица Афганистана не подвергнется вооруженному штурму. Переход власти будет осуществлен мирным путем. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.
«Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем», - сказал он в эфире телеканала TOLO News.
Исполняющий обязанности министра пообещал жителям Кабула, что сотрудники полиции обеспечат их безопасность.
В настоящее время в президентском дворце проходят переговоры между сторонами. Телеканал Al Arabiya, со ссылкой на свои источники, сообщает, что передача власти в Афганистане произойдет сегодня, 15 августа.
Ранее стало известно о начале наступления представителей запрещенного в России движения «Талибан» на Кабул.
*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация.