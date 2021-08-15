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СМИ: глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет

Ян Брацкий
12:27 15.08.2021
Министр пообещал жителям столицы, что полиция обеспечит их безопасность.
СМИ: глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет
© Фото: Саид Закерия, РИА Новости
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Столица Афганистана не подвергнется вооруженному штурму. Переход власти будет осуществлен мирным путем. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.

«Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем», - сказал он в эфире телеканала TOLO News.

Исполняющий обязанности министра пообещал жителям Кабула, что сотрудники полиции обеспечат их безопасность.

В настоящее время в президентском дворце проходят переговоры между сторонами. Телеканал Al Arabiya, со ссылкой на свои источники, сообщает, что передача власти в Афганистане произойдет сегодня, 15 августа.

Ранее стало известно о начале наступления представителей запрещенного в России движения «Талибан» на Кабул. 

*Талибы, «Талибан» - запрещенная в России организация. 

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