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Эксперт объяснил опасность машины с кондиционером в жару

Роман Захаров
05:12 01.08.2021
Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов предостерег россиян от попыток охладиться в жару с помощью кондиционера в машине.
Эксперт объяснил опасность машины с кондиционером в жару
© Фото: pixabay
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В летний зной многие люди используют разные способы для того, чтобы минимизировать воздействие жары на свой организм. Один из них - охладиться с помощью кондиционера, закрывшись внутри автомобиля. Однако, как рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в беседе с радио Sputnik, такой вариант может нанести урон автомобилю, а также является смертельно опасным для человека.

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем - ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль - средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле - не лучший вариант», - объяснил эксперт свою позицию.

Он также напомнил, что гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу - не полезно для машины, поскольку в таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить лишь в ограниченном объеме, из-за чего двигатель начинает испытывать «масляное голодание», а это уже сказывается на его ресурсе.

«Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях. Еще на холостом ходу часто бывает так, что для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором», - добавил Зиманов.

В заключение специалист подчеркнул, что подобный неестественный для транспортного средства режим работы является верным способом «убить» свой автомобиль.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что резкий перепад температур, когда вспотевший человек оказывается в помещении с кондиционером, может привести к падению иммунитета. При этом медик добавил, что лучшим способом охлаждения в жару является прохладный душ.

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