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Врач рассказал, к чему может привести резкое охлаждение вспотевшего человека

Ян Брацкий
04:19 18.07.2021
Охлаждение должно быть постепенным, чтобы избежать стресса для организма.
Врач рассказал, к чему может привести резкое охлаждение вспотевшего человека
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress
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Резкий перепад температур, когда вспотевший человек оказывается в помещении с кондиционером, может привести к падению иммунитета. Такой позиции придерживается главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава Андрей Тяжельников.

«Если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру», - сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

При жаркой погоде, комфортной для человека является температура до 25 градусов выше ноля. Охладиться поможет прохладный, но не холодный душ. Если принимать его регулярно и несколько раз в день, то проблем с перегревом быть не должно, считает специалист.

Помимо прочего, вода поможет избавиться от неприятного запаха, очистить кожу от пыли и жира. Если принять душ негде, уточнил Тяжельников, то поможет мокрое полотенце. Его можно приложить к лицу или затылку.

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