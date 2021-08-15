Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названы напитки для профилактики тромбоза после COVID-19

Ян Брацкий
10:38 15.08.2021
Ежегодно от последствий тромбоза в мире погибают до 10 миллионов человек, закупорка сосудов является распространенным последствием коронавируса.
Названы напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
© Фото: Julie Woodhouse, imageBROKER.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Употребление гранатового сока, какао и свежезаваренного липового чая является отличным профилактическим средством от тромбоза - одного из самых негативных последствий новой коронавирусной инфекции.

Такого мнения придерживаются ученые, изучающие способы реабилитации переболевших COVID-19. По их данным, ежегодно от тромбоза умирает до 10 миллионов пациентов по всему миру.

Одним из самых подходящих профилактических напитков является гранатовый сок или сам гранат. Его зерна содержат в себе целый комплекс полезных компонентов, которые препятствуют образованию кровяных сгустков.

Знакомое всем с детства какао также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему в целом. Однако, для большего полезного эффекта, не стоит класть в напиток сахар или другие подсластители, пишут «БелНовости».

Антиоксиданты, которые содержатся в липовом чае, не только снижают риск образования тромбов и развития ишемической болезни сердца, но и положительно сказываются на состоянии желудочно-кишечного тракта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:04 В стране и мире
Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции
09:42 Армия
Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире
09:40 В стране и мире
СМИ сообщили о захвате талибами* города Джелалабад на востоке Афганистана
06:56 В стране и мире
Спасатели подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
02:00 В стране и мире
Рогозин рассказал о переговорах с NASA о перекрестных полетах
Популярное
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
СМИ: певица МакSим частично потеряла память
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.