Названы напитки для профилактики тромбоза после COVID-19

Употребление гранатового сока, какао и свежезаваренного липового чая является отличным профилактическим средством от тромбоза - одного из самых негативных последствий новой коронавирусной инфекции.

Такого мнения придерживаются ученые, изучающие способы реабилитации переболевших COVID-19. По их данным, ежегодно от тромбоза умирает до 10 миллионов пациентов по всему миру.

Одним из самых подходящих профилактических напитков является гранатовый сок или сам гранат. Его зерна содержат в себе целый комплекс полезных компонентов, которые препятствуют образованию кровяных сгустков.

Знакомое всем с детства какао также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему в целом. Однако, для большего полезного эффекта, не стоит класть в напиток сахар или другие подсластители, пишут «БелНовости».

Антиоксиданты, которые содержатся в липовом чае, не только снижают риск образования тромбов и развития ишемической болезни сердца, но и положительно сказываются на состоянии желудочно-кишечного тракта.