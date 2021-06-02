Антиоксидант, афродизиак, антидепрессант: врач назвала главные полезные свойства какао

Жить в условиях современного мира и не быть подверженным стрессам и депрессиям удается лишь немногим. Большая часть людей, пытаясь избавиться от этих недугов, прибегает к помощи антидепрессантов - весьма дорогих препаратов, нередко имеющих ряд неприятных и даже опасных побочных эффектов. Однако мало кто знает, что помочь справиться с подобного рода расстройствами могут обычные продуты питания, которые есть практически в любом магазине, и об этих продуктах, а также о том, как они влияют на человека, в беседе со «Звездой» подробно рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

«Какао и шоколад - это абсолютно признанные антидепрессанты. Помимо всего прочего, там содержится триптофан - это такая аминокислота, которая является предшественником серотонина. А серотонин - это гормон радости. Чем меньше серотонина, тем больше человек подвержен стрессу, депрессии, плохому настроению. Чем больше серотонина, тем, соответственно, настроение лучше», - объяснила она.

Специалист также сообщила, что данные продукты способны оказывать положительное влияние на интимную жизнь употребляющего их человека. Кроме того, по словам медика, и шоколад и какао являются хорошими антиоксидантами.

«Помимо этого, и шоколад и какао - достаточно мощные афродизиаки. То есть, у людей, которые даже в небольших количествах эти продукты принимают постоянно, у них все более-менее нормально с интимной жизнью. Кроме того, и какао и шоколад - это хорошие антиоксиданты, не такие хорошие, как витамин С, но тем не менее - это хорошие антиоксиданты. Там еще содержится теобромин, который также является антиоксидантом и хорошо поддерживает сосуды», - поделилась полезной информацией Анна Белоусова.

Ранее диетолог Екатерина Александрова в беседе со «Звездой» рассказала, как шоколад может влиять на работу мозга.