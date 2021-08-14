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Антонов упрекнул США в безосновательном обвинении России во «всех проблемах»

Роман Захаров
08:52 14.08.2021
Российский посол заявил о готовности Москвы к совместной работе с Вашингтоном, но на взаимовыгодных условиях.
Антонов упрекнул США в безосновательном обвинении России во «всех проблемах»
© Фото: Минобороны РФ
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Никаких доказательств вмешательства России в дела Соединенных Штатов по-прежнему нет, но, несмотря на это, подобные обвинения продолжаются по сей день. Соответствующее заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя доклад американского министерства внутренней безопасности, в котором, в том числе, обвинили Москву в якобы дезинформации о COVID-19.

«Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну. Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», - приводит российская дипмиссия на своей официальной странице в Facebook слова Антонова.

Дипломат при этом добавил, что «виток спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства» его уже даже не удивляет.

«Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, - поддержать высокий градус русофобии в американском обществе», - высказал свою позицию посол.

Анатолий Антонов отметил, что Кремль не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других государств. Кроме того, по словам дипломата, РФ категорически отвергает все обвинения в свою сторону о попытках «оказать влияние на политическую ситуацию» в США.

Посол также сообщил, что российская сторона подтверждает готовность выстраивать двусторонние отношения с Соединенными Штатами «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе», поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон «сталкиваются с глобальными вызовами и угрозами, которые решить в одиночку невозможно».

«Мы к такой работе готовы», - подчеркнул Антонов.

В заключение он высказал мнение, что лишь совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией коронавируса, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан.

Ранее Анатолий Антонов, комментируя высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о якобы требовании России для посольства Соединенных Штатов не нанимать на работу местный персонал, заявил, что американская сторона вводит в заблуждение СМИ относительно условий работы диппредставительств РФ и США.  

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