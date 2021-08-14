В России могут изменить теоретическую часть экзамена на водительские права

В МВД РФ прорабатывают вопрос об изменении экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права с целью осознанного понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении транспортным средством в разных дорожных ситуациях. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», - сообщили ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

Кроме того, в правоохранительном ведомстве рассказали, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых не превышает двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин положительно оценил инициативу Национального автомобильного союза по включению теории правил дорожного движения (ПДД) в образовательную программу и сдачу в формате ЕГЭ. По мнению специалиста, чем раньше дети начнут постигать азы безопасности на дороге, тем меньше трагических случаев будет происходить.