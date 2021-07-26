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Автоэксперт рассказал, что мешает сделать сдачу ПДД частью ЕГЭ

Ян Брацкий
17:39 26.07.2021
По мнению специалиста, сдавать ПДД в формате ЕГЭ можно будет только после начала полноценного преподавания правил дорожного движения как отдельного предмета в школах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Pres
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Автоэксперт положительно оценил инициативу Национального автомобильного союза по включению теории правил дорожного движения (ПДД) в образовательную программу и сдачу в формате ЕГЭ. По словам Владимира Сажина, профессиональное сообщество давно этого добивается. Эксперт уверен, что чем раньше дети начнут постигать азы безопасности на дороге, тем меньше трагических случаев будет происходить.  

«Для того чтобы начать принимать экзамены по этому предмету, его надо начать преподавать. Надо разработать единые требования и программу. После этого утвердить образовательный стандарт. Только потом можно что-то требовать. Что касается правил дорожного движения, то чем раньше мы начнем их преподавать, тем меньше у нас будет пробелов в знаниях. Научить можно кого угодно. Люди учат иностранные языки, математические формулы, а ПДД достаточно просты. Их надо начать понимать - и начнется безопасная дорога», - сказал Сажин.

Ранее автоэксперт оценил предложение обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. С такой идеей выступил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков. Предполагается, что принимать экзамен у курьеров будут представители организаций, в которых те трудоустроены.

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