Психолог рассказала, как подготовить ребенка к походу в первый класс

На дворе уже середина августа и лето неумолимо близится к концу, а это значит, что не за горами 1 сентября - день, когда школьники и студенты вернутся в свои учебные заведения для получения новых знаний. Для некоторых из них, однако, первый день осени станет особенно запоминающимся и эмоционально тяжелым. Речь о детях, которые впервые в своей жизни переступят порог школы. О том, как морально подготовить свое чадо к походу в первый класс, чтобы одно из важнейших в его жизни событий не стало в последствии для него сильнейшим стрессом, в беседе со «Звездой» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Для того, чтобы подготовить ребенка в первый класс, естественно, у него не должно быть каких-то негативных ожиданий или каких-то иллюзий. Поэтому можно обозначать, что ты уже стал взрослым. Можно как бы показывать его значимость, его большую ответственность. Демонстрировать ребенку, что идти в первый класс - это некий элемент взрослой жизни, к которой стремятся, в основном, все детишки в этом возрасте. Никаких ожиданий, что ты будешь учиться на одни пятерки, не надо навешивать. Надо заинтересовывать не оценками, надо заинтересовывать знаниями», - объяснила эксперт.

Психолог добавила, что не нужно говорить ребенку о том, что «скоро ты все будешь мочь», потому что у малыша будут ожидания, которые не оправдаются и он в итоге разочаруется.

«Если ребенок боится нового коллектива, он переживает, как он будет с детишками и вообще он такой тревожный, то можно в школу поиграть. Прям посадить кукол, посадить ребенка и чтобы он побыл в роли ученика, потом побыл в роли учителя... Проиграть какие-то моменты. Проиграть моменты именно общения между детьми. Чтобы у него было представление о том, что отвечать, как это будет. Чтобы он это уже прожил. Это вообще очень классный способ справляться с любым тревожащим изменением. Он подходит для малыше и трех и пяти и даже десятилетнего возраста», - поделилась знаниями Метелина.

В заключение специалист посоветовала родителям обратить внимание на педагога, который в дальнейшем будет обучать их ребенка.

«И конечно, когда вы выбираете школу, то главную роль там играет учитель и то, как он общается с детьми. Если есть возможность, то посмотрите на учителя: насколько он эмоционально стабилен - это главное требование, и насколько он контактен, то есть способный дать ребенку чувство безопасности и понимания», - рекомендовала психолог.

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