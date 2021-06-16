Психолог поделилась секретами удачного путешествия с детьми

Совместные путешествия и отдых с детьми являются маркерами того, насколько комфортно организована жизнь семьи в целом. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова. Специалист уточнила, что родителям следует принимать физиологические особенности детей, которым необходима смена деятельности каждые 30-45 минут.

«С детьми бывает непросто. Все зависит от возраста, потому что маленькие дети хотят новых впечатлений, и если, например, родители долго едут в машине, это сложно, дети начинают капризничать, Если в поезде едут, надо их чем-то занять, иначе они сами начнут искать себе какие-то занятия», - пояснила психолог.

Она посоветовала заранее подготовить план, каким образом можно переключить внимание детей-дошкольников. Хорошим способом является двигательная активность, поэтому при поездках на машине стоит делать остановки, чтобы ребенок мог размяться.

После прибытия на место назначения Панфилова также призвала учитывать, что в незнакомой обстановке все привычные модели поведения ребенка, как правило, усиливаются, поэтому, скорее всего, гиперактивный ребенок, наполненный новыми впечатлениями, станет вести себя еще более энергично.

Чтобы совместный отдых прошел комфортнее, стоит проводить как можно больше времени на свежем воздухе и играть в подвижные игры, чтобы вечером утомленный ребенок легко засыпал.