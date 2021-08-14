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Военные инженеры ВВО оборудуют защитные противопожарные полосы в Якутии

Ян Брацкий
06:00 14.08.2021
К работам привлечены более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь населению Якутии в ликвидации лесных пожаров в регионе. Военные инженеры во взаимодействии со специалистами ГУ МЧС уже несколько дней действуют районе поселка Бясь-Кюель.

Там завершается работа по созданию защитной минерализованной полосы. Также военнослужащие ВВО проводят противопожарные мероприятия в селе Тастах, где их усилиями также оборудовано более 3,5 километров минерализованной полосы, которая выполнена с учетом характера рельефа местности, почвенных и лесорастительных условий и особенностей распространения пожаров.

К мероприятиям по созданию барьеров от распространения огня по поверхности земли и локализации очагов пожаров привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной техники.

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