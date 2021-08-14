Уникальный каменный нож с микроретушью эпохи палеолита нашли на Алтае

Ученые во время раскопок в Чарышском районе Алтайского края обнаружили уникальный каменный нож с микроретушью. Предположительно, времен палеолита.

По словам руководителя Алтайского археологического общества Михаила Сафронова, таких предметов в мире насчитывается не более 10, а последний был найден во Франции почти 60 лет назад.

«Это очень редкая находка и уникальная вещь - обломок каменного ножа с микроретушью. Это крайне редкая находка, в мире таких насчитывается не более 10», - отметил Сафронов, передает ТАСС.

По его словам, уникален нож микроретушью - это так называемая микрообработка лезвия, самый высокий уровень обработки каменного изделия.

«Это палеолит. Когда привезем находку в Барнаул, то уже точнее сможем определить время, но, я думаю, не менее 50 тыс. лет (до нашей эры)», - подытожил Сафронов.

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