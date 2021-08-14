«Сибу/Взаимодействие-2021»: лучшие кадры активной фазы совместных учений России и Китая

В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая на полигоне Цинтунся завершилась активная фаза крупных совместных стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Российские военнослужащие с участием подразделений Народно-освободительной армии Китая разгромили условных террористов.

Общая численность войск, принявших участие в совместных учениях России и Китая, составляет более 10 тысяч человек. На полях «Сибу/Взаимодействие-2021» задействовали более 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Для совместной отработки задач были привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляли мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военнослужащих РФ и КНР. Глава российского военного ведомства отметил слаженность действий и высокий профессионализм участников маневров и наградил отличившихся военнослужащих.