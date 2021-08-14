Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Сибу/Взаимодействие-2021»: лучшие кадры активной фазы совместных учений России и Китая

Вадим Синицын
05:36 14.08.2021
Общая численность войск, принявших участие в совместных учениях России и Китая, составляет более 10 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая на полигоне Цинтунся завершилась активная фаза крупных совместных стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Российские военнослужащие с участием подразделений Народно-освободительной армии Китая разгромили условных террористов.

Общая численность войск, принявших участие в совместных учениях России и Китая, составляет более 10 тысяч человек. На полях «Сибу/Взаимодействие-2021» задействовали более 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Для совместной отработки задач были привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляли мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военнослужащих РФ и КНР. Глава российского военного ведомства отметил слаженность действий и высокий профессионализм участников маневров и наградил отличившихся военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
Военные инженеры ВВО оборудуют защитные противопожарные полосы в Якутии
03:42 В стране и мире
На Камчатке спасатели подняли тело пилота потерпевшего крушение Ми-8
00:55 В стране и мире
В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды
23:28 В стране и мире
Видео
В Москве произошел пожар в доходном доме Афремова 1906 года
04:58 В стране и мире
МВД планирует изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права
Популярное
Видео
Певицу МакSим выписывают из больницы
Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.