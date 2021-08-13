Шойгу высоко оценил действия военнослужащих РФ и КНР в ходе совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военнослужащих РФ и КНР в ходе крупных учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Их активная фаза прошла в пятницу на полигоне Цинтунся в КНР.

Глава российского военного ведомства отметил слаженность действий и высокий профессионализм участников маневров и наградил отличившихся военнослужащих.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших Вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности», - заявил Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

В ходе активной части учений, военнослужащие России и Китая организовали ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

Общая численность войск (сил), принимавших участие в совместных маневрах, которые начались девятого августа, - более 10 тысяч человек. Были задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, свыше 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

С российской стороны привлекались мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.