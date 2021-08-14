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Диетологи опровергли мифы о «вредных» продуктах

Виктория Ивашечкина
05:22 14.08.2021
Эксперты также напомнили о важности правильного рациона человека.
Диетологи опровергли мифы о «вредных» продуктах
© Фото: pixabay
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Врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова рассказала, что, если рацион человека сбалансирован, то он вполне может позволить себе и кофе, и мороженое, и сало.

По словам диетолога, важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом, передает «Прайм». 

Кофе, по словам Масловой, является прекрасным источником антиоксидантов. Сливочное масло, сало содержат ряд жирорастворимых витаминов. Их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой, уверена врач.

Также, по словам врача-эндокринолога Анны Кривошеевой, даже мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести пользу: например, кальций и фосфор.

Кроме того, не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, так как они являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом.

Ранее терапевт Анна Белоусова рассказала, что натощак нельзя употреблять кофе, соки цитрусовых фруктов, сладкие газированные напитки и острые приправы. По ее словам, выпитый до еды кофеин подавляет аппетит.

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