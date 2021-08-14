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МВД планирует изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права

Виктория Ивашечкина
04:58 14.08.2021
Ведомство намерено представить соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.
МВД планирует изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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МВД РФ прорабатывает вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права. В ведомстве отметили, что главная цель изменений - это осознанное понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении автомобилем.

«Прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», - отметили в МВД, передает ТАСС.

Подчеркивается, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет.

В дальнейшем МВД России представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.

Ранее начальник ГИБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что аккуратные водители смогут рассчитывать на значительную скидку при уплате ежегодного транспортного налога.

Согласно статистике, за минувший год на российских дорогах погибли более 16 тысяч человек, свыше 180 тысяч получили травмы различной степени тяжести.

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