Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аккуратные водители могут получить скидку на уплату транспортного налога

Ян Брацкий
07:56 10.08.2021
Авторы инициативы предлагают закрепить 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые за год совершили не более трех незначительных нарушений ПДД.
Аккуратные водители могут получить скидку на уплату транспортного налога
© Фото: Mira Kireeva on Unsplash
Читайте нас на:

Аккуратные водители смогут рассчитывать на значительную скидку при уплате ежегодного транспортного налога. С такой инициативой выступили в Госдуме Российской Федерации. Соответствующее обращение поступило на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Согласно опубликованной в письме статистике, только за минувший год на российских дорогах погибли более 16 тысяч человек, свыше 180 тысяч получили травмы различной степени тяжести. При этом, на 15 процентов увеличилось количество выписанных штрафов (167 млн.).

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей», - говорится в обращении, текст которого приводит RT.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников направил в кабмин предложение о снижении стоимости полиса ОСАГО и понижении ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Автоэксперты сочли данное предложение хорошей стимулирующей мерой для прохождения ТО.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:25 Спорт
Все допинг-пробы участвовавших в ОИ в Токио российских спортсменов оказались отрицательными
07:19 В стране и мире
Цепочка роковых случайностей: что известно о трагедии в больнице Владикавказа
06:20 В стране и мире
Видео
Гарантия безопасности: как российская военная полиция патрулирует север Алеппо
06:16 Армия
Видео
Авиация, танки, артиллерия: кадры крупных тактических учений на полигоне Сергеевский в Приморье
05:45 Армия
Видео
Маневры «Ярсов» и борьба с диверсантами: под Иркутском завершились масштабные учения РВСН
Популярное
Американские СМИ рассказали о превосходстве Су-35С над F-22
Ласицкене прокомментировала скандал на Украине из-за фотографии с Магучих
Видео
«Жарких дней больше не будет»: синоптик рассказал о грядущей погоде в Москве
Певицу МакSим переводят в обычную палату
Умерла актриса фильма «Москва слезам не верит»
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.