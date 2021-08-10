Аккуратные водители могут получить скидку на уплату транспортного налога

Аккуратные водители смогут рассчитывать на значительную скидку при уплате ежегодного транспортного налога. С такой инициативой выступили в Госдуме Российской Федерации. Соответствующее обращение поступило на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Согласно опубликованной в письме статистике, только за минувший год на российских дорогах погибли более 16 тысяч человек, свыше 180 тысяч получили травмы различной степени тяжести. При этом, на 15 процентов увеличилось количество выписанных штрафов (167 млн.).

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей», - говорится в обращении, текст которого приводит RT.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников направил в кабмин предложение о снижении стоимости полиса ОСАГО и понижении ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Автоэксперты сочли данное предложение хорошей стимулирующей мерой для прохождения ТО.