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Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа

Виктория Ивашечкина
04:43 14.08.2021
Эксперт посоветовал в данном случае оперативно обратиться за медицинской помощью.
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорь Кочанов рассказал о предвестнике инфаркта миокарда.

Речь идет о симптоме сердечного приступа. И он, по мнению врача, может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.

«За несколько дней до инфаркта может появиться чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки», - рассказал Кочанов в интервью порталу «Доктор Питер».

По мнению Кочанова, в такой ситуации необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.

Он также перечислил основные симптомы инфаркта. В частности, интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут.

Ранее невролог Павел Хорошев в беседе со «Звездой» назвал три главных признака того, что у человека произошел сердечный приступ. Первым сигналом такого опасного состояния является болезненное ощущение в груди, напоминающее давление плиты.

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