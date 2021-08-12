Москвичей призвали не прощаться с летом

Жителей Москвы и Подмосковья с высокой вероятностью ожидает теплое, летнее начало следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть 25- 27 градусов, может быть до 29 градусов», - приводи РИА Новости слова специалиста.

Метеоролог при этом подчеркнул, что он не стал бы прощаться с летом, а также напомнил, что известны, хоть и нечастые, случаи очень теплой погоды даже в сентябре.

Ранее Вильфанд сообщил, что в некоторые регионы России придет аномально-жаркая погода. Речь, в частности, шла о Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также о Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым.