Кинолог объяснил пять случаев странного поведения собак

Беспричинная агрессия, закусывание собственного хвоста, бег во сне и некоторые другие примеры странного поведения собаки имеют свои объяснения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, странное поведение не всегда указывает на проблемы со здоровьем, однако проверить эту вероятность все-таки необходимо. Если питомец физически здоров, то следует вспомнить события, которые такому поведению предшествовали. В крайнем случае следует обратиться к ветеринару.

Необычный сон собаки, когда он перебирает лапами и вращает глазами, может испугать владельца, однако эти движения всего лишь указывают на определенную фазу сна.

«Тревожным владельцам не нужно в этот момент пытаться разбудить животное. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем. В этот момент он может подскочить и продолжать те действия, которыми он занимался во сне», — пояснил Голубев в беседе с РИА Новости.

Если же подобные интенсивные толчкообразные движения наблюдаются в периоды бодрствования, собаке необходим осмотр для исключения нарушения функций центральной нервной системы.

Потирание мордой о ковер и другие поверхности — зачастую попытка животного стереть грязь либо высушить голову. Владельцу в этом случае нужно осмотреть пасть и убедиться, что там ничего не застряло, осмотреть голову на предмет укусов, а также аллергических воспалений.

Если собака часто моргает или щурится не исключены боли в области глаз — нужно не медлить и обратиться к врачу, посоветовал кинолог.

Страхом, попыткой самозащиты или болезненными ощущениями объясняется внезапная агрессия со стороны обычно доброго и покладистого питомца.

«Деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин может случайно гладить собаку по больному месту, вызывая такую реакцию у любимца. В подобном случае необходимо в первую очередь исключить возможные заболевания, обратившись к ветеринарному специалисту», — объяснил Голубев.

В случае, когда собака кусает себя за ноги и хвост, у нее тоже могут быть болевые ощущения, а также проблемы с психикой. Для начала нужно осмотреть кожу пса на предмет ран, воспалений и блох.

«Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки. Такой питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной двигательной активностью», — заключил кинолог.

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