Кинолог объяснил, как помочь собаке пережить аномальную жару

Собаки страдают от жары не менее сильно, чем люди, и в аномально теплую погоду важно уберечь питомца от перегрева. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы владельцам собак о том, как помочь питомцам пережить жаркие летние месяцы.

Если дома нет кондиционера, необходимо закрыть шторы и разместить лежанку в проветриваемом помещении. Важно помнить, что собаке нужен приток воздуха. Можно смочить полотенце холодной водой и положить на полу, чтобы животное могло охладиться.

Также важно помнить, что собака должна получить доступ к свежей воде. В нее можно добавить немного льда. Питание следует скорректировать – так как животные в жару меньше двигаются, не стоит их перекармливать. Нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно мясо или консервы.

«В целом будьте внимательны к состоянию собаки в жаркие летние дни. Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок, или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь», - подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

При необходимости можно смачивать холодной водой ушные раковины, живот и подушечки лап. Целиком купать собаку не стоит, поскольку в процессе высыхания шерсти может создаться эффект водяной бани.